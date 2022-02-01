總統春節慰勉 喊話邁向2050淨零排放目標

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（中央社記者賴于榛台北1日電）今天是大年初一，總統蔡英文上午接連視察空軍飛彈連、中央災害應變中心、台電中央調度中心和警察局，慰勉相關人員辛勞並發加菜金；面對2050淨零排放目標，總統期勉台電，在穩定供電的同時，也為全球永續發展共同努力。

總統上午視察行程滿檔，總統府在視察後發布新聞稿指出，總統一早先赴空軍防空暨飛彈第631營第2連神雕營區，除聽取任務簡報、現地視導，也慰勉堅守崗位的國軍，頒發加菜金，感謝他們在春節期間守護國家及民眾安全。

隨後，總統抵達中央災害應變中心，聽取國搜中心簡報「111年春節期間災害應變整備」；她表示，感謝國搜中心全年無休，隨時待命為民服務，在守護民眾生命安全上，扮演了非常重要的角色。

總統感謝國搜中心人員的努力與付出，並承諾政府會持續投入經費、增加人力、汰換老舊設備，以及採購先進器材，提升整體救災能量，讓人員的安全更有保障；最後，總統也頒發慰勞金與水果禮盒，慰勉國搜中心與消防署人員。

總統也赴台電中央調度中心，她致詞時表示，請台電確保春節期間供電穩定，讓民眾安心過年。

總統說，新的一年，台灣要繼續邁向2050淨零排放目標，期待台電發揮最大功能，在穩定供電的同時，也為全球永續發展共同努力。

對於台電「藏電於民」及儲電方面的安排，總統表示，在台電的帶領下，不僅設計出交易模式，也讓台灣儲電產業開始發展，她除感到高興也感謝台電努力。

至於儲電系統，總統說，這是能源轉型中最重要的工程之一，只要台灣有好的儲電系統，再生能源一定有更好、更多發展的機會。（編輯：林淑媛）1110201