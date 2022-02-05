完成國民黨駐美代表處籌備 黃裕鈞：達成目標

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（中央社記者王承中台北5日電）赴美籌辦駐美代表處的國民黨國際部副主任黃裕鈞今天宣布，籌備階段告一段落，將回台報告工作成果，傳達華府對國民黨的期盼；他表示，籌備工作讓自己更加深刻體認到對美工作重要性，這段期間充滿挑戰，但達成預定目標。

國民黨去年底派黃裕鈞赴美籌備駐美代表處，目前已確定地點，落腳在華府中心主要幹道賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）上，門牌601號，辦公室擁有多面採光，且可遠眺國會大廈。

黃裕鈞今天在臉書（Facebook）以「改變要及時，大步開創新格局」為題發文表示，駐美代表處籌備階段告一段落，他將回台向黨中央報告赴美兩個月來工作成果，並傳達華府對國民黨的期盼；過去這段期間的籌備工作，讓他看見了希望，也更加深刻體認到國民黨對美工作重要性。

他指出，歸納所拜會美國朋友觀點，有不少人認為這幾年中美關係惡化，中國國家主席習近平領導下的中國大陸，未來在國際上可能越來越戰狼，大家希望有所調整，因而對國民黨有所期待。

黃裕鈞表示，國民黨作為歷史上反共、守護自由中國的政黨，能以多元多維角度，堅定地守護台灣，並解決歧見、紛爭，降低衝突發生的機率，對亞太地區的和平穩定繁榮及民主化中國，實有積極正面的作用；國民黨對於堅守中華民國，又可處理好兩岸及深化對美關係，有很大信心，這是大家所樂見的。

他指出，這次重回華府布局，就是要改變現今美方還有台灣選民對國民黨「傾中、輕美」印象，並在確保「國家安全、台海和平、區域穩定」前提下，充分讓華府了解兩岸關係的發展進程與方向，加強兩岸政策的穩定性、延續性及可預測性。這段期間充滿挑戰，但達成預定的目標。（編輯：楊蘭軒）1110205