愛沙尼亞友台議員米林逝世 外交部：深感惋惜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）外交部今天表示，去年11月曾來台灣訪問的愛沙尼亞國會議員米林（Madis Milling），3日於一場火災救援行動中不幸過世，外交部深感惋惜，已請駐處代表台灣政府向家屬轉達誠摯慰問及哀悼之意。

外交部中午發布新聞稿指出，米林為台灣重要友人，長期堅定支持台灣，致力促進台灣與愛沙尼亞間友好合作關係。米林去年11月底不畏中國威脅施壓，參與波羅的海三國國會跨黨派友台小組議員團首度訪問台灣，力挺台灣與波海國家發展更深厚的夥伴關係，期間並出席「2021年開放國會論壇」，分享對抗威權惡鄰的經驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，米林於晉見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃時，均不斷重申對於自由民主等共享核心價值的堅定信念，支持台灣國際參與以及深化台愛關係，並於外交部長吳釗燮午宴時，感性分享幼時獲贈第一台「Made in Taiwan」玩具車時，從此對台灣深感興趣，始終對台灣保有美好深刻印象。

外交部強調，對於米林不畏威權打壓，堅毅捍衛自由民主價值，以及深化台愛兩國人民情誼的努力，表達衷心的敬佩與感謝，更對此位誠摯友人的不幸驟逝深感遺憾，引人無限追思，並已請駐處代表台灣政府向家屬轉達誠摯慰問及哀悼之意。 （編輯：林淑媛）1110206