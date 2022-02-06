蘇貞昌召開擴大防疫會議 密切監測連假後疫情變化

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（中央社記者陳俊華台北6日電）指揮中心今天說，春節民眾南北交流、聚集增加，需密切監測連假後疫情變化；行政院長蘇貞昌說，請民眾特別注意自身健康狀況，特別是第一線醫療檢驗人員如果有相關症狀，請儘速通報。

行政院發言人羅秉成在媒體群組表示，蘇貞昌今天上午9時30分召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗施打情形、醫療資源整備量能、貨輪進出及上船人員防疫措施、機組員防疫措施、漁船船員及接觸者防疫等議題進行討論。

指揮中心表示，全球疫情略緩，處高峰持平，仍屬嚴峻，而台灣周邊國家病例持續上升，境外威脅仍大；境外移入病例仍多，對社區風險仍大，而部分地區群聚感染的社區接觸者病例陸續出現，顯示社區傳播風險為目前主要挑戰。

指揮中心說，整體疫情在各級政府努力及民間配合積極篩檢、疫調及匡列下，都還在可控範圍，不過仍需擴大通報、採檢與加速病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理，並再提升疫苗覆蓋率、加速醫療整備。

指揮中心表示，由於Omicron變異株傳播性強且快，潛伏期平均為3天，傳染力高峰出現在發病後3至6天，而農曆春節期間人群南北交流及聚集增加，需密切監測春節連假後疫情變化，呼籲民眾如果有症狀應就醫採檢或自我快篩。

指揮中心指出，目前國內疫苗涵蓋率已達第一劑為81.79%、第二劑為74.8%、第三劑為23.35%。但75歲以上長者部分，第一劑為75.28%、第二劑為68.79%。

指揮中心說，目前擬透過「設立接種目標以敦促各縣市儘速安排造冊接種」、「加強住宿型長照機構、社區式與居家照顧機構、洗腎機構中之受照顧者、照顧者與工作人員外展接種服務」、「強化對擔心副作用而未接種者或行動不便者之評估與服務」、「提供接種誘因並增進接種點查詢便利性」以及「COVID-19公費疫苗預約平台」等方式，積極提升75歲以上長者疫苗接種率。

蘇貞昌表示，目前國際疫情仍屬嚴峻，尤其是周邊國家病例持續上升，一點都不能掉以輕心，邊境仍需維持目前管制強度，而Omicron病毒株雖傳播速度快，但在民眾普遍施打疫苗狀況下，確診者多屬輕症或無症狀，對這波疫情雖需戒慎但不必恐懼。

蘇貞昌說，請指揮中心積極透過相當誘因或由村里長宣傳等各種方式，提升75歲以上長者施打疫苗意願，既是保護自己，也能保護朋友及他人。

蘇貞昌指出，民眾在新春過年期間，難免有各項聚會活動，雖然多數民眾都遵守指揮中心防疫規範，戴上口罩並落實實聯制，不過仍需密切觀察國內疫情發展情形，請民眾特別注意自身健康狀況，特別是第一線醫療檢驗人員如果有相關症狀，也請儘速通報。（編輯：黃國倫）1110206