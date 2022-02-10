蔡總統：將成立數位發展部 延續台灣科技優勢

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（中央社記者游凱翔台北10日電）總統蔡英文上午接見110年資訊月傑出資訊人才獎得主。蔡總統表示，資訊月活動是呈現台灣整體資通訊產業成果的重要平台，政府今年也將成立數位發展部推動數位轉型，讓台灣優勢能持續。

蔡總統上午於總統府接見「民國110年資訊月傑出資訊人才獎得獎者暨主辦單位代表」。

蔡總統致詞表示，每年一度的資訊月活動是呈現台灣整體資通訊產業成果的重要平台，也讓大家能夠共同見證台灣資通訊產業創新研發的能量，她肯定經濟部多年來對資訊業高度支持，也感謝主辦單位的用心，讓這些精彩的科技應用成果，可以呈現在民眾面前。

蔡總統說，因為疫情的關係，這次資訊月採取線上舉行，她非常鼓勵民眾一起參與，了解在大環境衝擊下如何應用科技來回應各種問題與挑戰。另外，每年資訊月都會選拔傑出資訊人才，她要恭喜所有得獎人獲得這項榮耀，也要感謝他們的努力，帶動台灣資通訊領域在各方面的重大進展。

蔡總統指出，今年很多得獎者跟台灣積極推動的六大核心產業項目相關，例如半導體、雲端服務、大數據應用、精準醫療等，她要感謝得獎者的付出，讓台灣在全球產業鏈占有關鍵地位，持續在數位應用領域創造出更多機會與可能。

蔡總統舉例，例如將數位科技應用在醫療預測及診斷、災害預測及防治，甚至應用在地方創生與輔導企業轉型，資通訊科技的進步，帶來的不只是產業成就，更能透過科技解決問題，進而提高民眾生活品質，也提升整體社會應變能力。

蔡總統表示，今天有幾名得獎者在教育領域長期耕耘，她要謝謝這些得獎者的付出，讓台灣整體資通訊應用能力能不斷往下扎根。

蔡總統最後強調，台灣的資通訊產業近年有非常關鍵性進展，政府推動數位轉型，也將在今年成立數位發展部，讓台灣在數位發展的優勢能持續，而完成這個目標需要大家的支持，政府也會投入更多資源，一起努力。（編輯：楊凱翔）1110210