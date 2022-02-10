3300校班班有冷氣1月提前達標 進入測試階段

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（中央社記者賴于榛台北10日電）班班有冷氣政策達標，教育部今天指出，全台3300餘校，共18萬1953台冷氣已在1月全數完成裝設，進入後續測試階段；行政院長蘇貞昌則表示，過去看似不可能的任務已提前完成。

蘇貞昌109年7月7日宣布全國中小學「班班有冷氣」政策，原預計今年2月底前達標。教育部今天在行政院會報告指出，全台3300餘校，共18萬1953台冷氣已在1月全數完成裝設，此政策投入新台幣323億元，多數由中央支出。

教育部表示，為確認電力系統送電及冷氣順利運轉，教育部目前已請各地方政府、學校進行最後的電力巡檢、冷氣試車、能源管理系統連通等測試工作，以確保學校電力系統及冷氣後續使用的安全性。

至於配套措施部分，教育部說，111年已於一般性補助設算8.84億元的冷氣電費及維護，國中小學作息時間的冷氣電費將由政府支應，不得向學生收取。

教育部表示，估計至今年5月，光電設置的換算發電量約每年4.125億度，約為冷氣用電量的1.6倍；另外，此次也搭配推廣校園植樹，計有769校完成1萬3347棵原生種苗木植栽

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中指出，行政團隊用最高執行力，最短時間實現過去幾十年未完成的事情，度過缺工、缺料等困境，齊心合力讓孩子有冷氣，這是成功的跨部會合作事項。

蘇貞昌表示，教育部起初對班班有冷氣政策規劃2023年底才能完成，他則裁示要求今年夏季前完成，而這當年看來是不可能的任務，如今在1月就提前完成。

他說，學生揮汗學習畫面將成過去式，孩子上課都將有冷氣可吹，可以安心學習讀書。

蘇貞昌也說，感謝副院長沈榮津幾乎每週召開列管會議，突破缺工、缺料的困境，也肯定部會努力，他將請教育部後續督導各校，盡速完成試運轉檢測作業，確保冷氣運作與供應安全性、穩定性。（編輯：楊凱翔）1110210