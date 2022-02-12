美公布印太戰略 國民黨：願深度交流促進共同利益

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）美國公布印太戰略報告，將維護台海和平、威嚇軍事侵略，國民黨今天對此表達重視與歡迎，並指出，願與美國政府及各界進行深度意見交流，促進台美在印太地區的共同利益。

白宮在美東時間11日公布印太戰略報告。報告指出，美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自衛，以確保台灣人民能有一個依循其意志與最大利益和平決定未來的環境，並威嚇台海軍事侵略。

國民黨國際部主任黃介正今天透過新聞稿表示，國民黨表達重視與歡迎，並願與美國政府及各界對此進行深度意見交流，促進台美在印太地區的共同利益。

黃介正指出，美國是中華民國的價值盟友與安全夥伴，將台灣進一步列為其印太安全戰略的夥伴，明確表達對台海安全的重視，也沒有改變「戰略模糊」的現行政策。

黃介正認為，該戰略所揭櫫的10項核心項目，台灣多可以扮演更積極的角色；除呼籲政府應深入瞭解該戰略文件的實質意涵，國民黨也準備就對台美共同利益，針對各項實質議題，與美國各界展開對話。

日前赴美籌備國民黨駐美代表處的國際部副主任黃裕鈞則說，華府對於印太地區的安全有一致性的重視，也把台灣視為重要的安全夥伴，未來台美之間可以在這個基礎上，以共同的安全及民主價值在國際社會合作。

黃裕鈞指出，這個最新的政府戰略也顯示出白宮的戰略布局，與華府智庫的一些聲音有所出入，希望政府特別注意，確保台海的安定及安全。（編輯：楊蘭軒）1110212