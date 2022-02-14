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監委指管理阿公店消極 北市府：主動稽查356家次

2022/2/14 18:10
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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北14日電）監察院日前發布調查報告，指北市府對「阿公店」管制措施流於被動、態度消極，有待改善。台北市副市長蔡炳坤今天回應，去年11月開放復業後，市府已主動稽查356家次。

監察院日前發布調查報告指出，「阿公店」是去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情主要傳播鏈之一，但台北市政府長期未能掌握實際家數，所以疫情爆發時，第一時間公告暫停營業的萬華區茶室僅限龍山地區、不含西門町地區，恐致疫情趨緩解封後，對復業店家的管理有闕漏。

報告進一步指出，市府不會主動稽查、管制措施流於被動，態度消極，且目前遏阻業者違規經營最有效的方式是斷水斷電，但對於已形成飲酒店聚落的「阿公店」恐未適足，亟待改善。

蔡炳坤今天下午在市府防疫記者會上回應，去年疫情爆發前，已針對萬華區172家茶室業者加強治安稽查，共查獲14家業者、19件違規陪侍案件，其中有11家業者、15件案件涉及色情，共開罰新台幣320萬元，其中1家更斷水斷電處理。

蔡炳坤說，疫情爆發後，市府要求172家業者停止營業，並開始進行溝通宣導、場所輔導、嚴格督導3階段精進作為，直到去年11月16日正式開放申請復業，至今已有95家業者完成復業。

蔡炳坤強調，允許復業後，業者除須落實防疫措施，陪侍、與色情有關的更是絕對禁止，業者本身更提出自律公約，市府至今已主動稽查356家次，其中有29件違規案件，都予以處罰並加強督導。

蔡炳坤表示，市府正進一步希望改善區域環境，包含周邊巷道更新、拆違建、清除雜物等，希望「燈亮水溝通」，還給阿公店新的風貌。（編輯：李亨山）1110214

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