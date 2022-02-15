藍委遭中國點名為暗獨 朱立倫盼各方說法節制

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨立委林為洲、陳以信被中國官媒點名為暗獨人士，國民黨主席朱立倫今天說，國民黨的立場是捍衛中華民國，以台灣人利益為優先，國民黨立委的立場也是如此，盼各方說法能相互節制。

媒體報導，中國政協主管的媒體「人民政協報」近日刊出文章砲轟「台獨勢力」，特別的是該文認為台獨不是只有一股勢力，而是有明獨的民進黨，以及暗獨的國民黨少數派，還說暗獨派對兩岸關係的破壞力比綠營明獨更大，並點名陳以信與林為洲是暗獨人士。

朱立倫今天上午在國民黨智庫受訪表示，國民黨的立場是捍衛中華民國、堅定民主自由，以台灣人利益為優先，所有考量都以台灣為主，國民黨如此，國民黨的立委也如此，會堅定這樣的立場。

他說，區域和平是大家共同責任，任何造成區域和平的紛爭或緊張，不是大家的期待，希望各方的說法都能相互節制。

對於「藍白合」議題，民眾黨主席柯文哲認為國民黨應先解決內部矛盾再談；朱立倫說，國民黨的基本立場，就是所有在野勢力都能針對各項議題彼此合作，包括食安、通膨等民眾關心的議題，能積極合作，從議題合作延續到年底，能有更多合作空間。

朱立倫說，柯文哲身為一個同樣是在野黨的領袖，一定也是站在民生、民意的角度，希望大家一起努力。

此外，三立媒體集團董事長林崑海過世，朱立倫表示，對家人、親屬致哀，林崑海從基層出身，對台灣政治、媒體、商業有許多成就，雖然政治立場不同，但對林崑海的過世表達哀悼。（編輯：謝佳珍）1110215