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民進黨2/300

藍委遭中國點名為暗獨 綠委：挑撥分化台灣人

2022/2/15 12:41（2/15 13:12 更新）
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（中央社記者王揚宇台北15日電）國民黨立委林為洲、陳以信被中國官媒點名為暗獨人士。民進黨立委許智傑今天說，這只是要挑撥分化台灣人；民進黨團幹事長鄭運鵬表示，在他看來，國民黨都是統派，但要捍衛他們的言論自由。

媒體報導，中國政協主管的媒體「人民政協報」近日刊出文章砲轟「台獨勢力」，該文認為台獨不是只有一股勢力，而是有明獨的民進黨，及暗獨的國民黨少數派，還指暗獨派對兩岸關係的破壞力比綠營明獨更大，並點名陳以信與林為洲是暗獨人士。

對此，許智傑透過媒體群組回應指出，對中共而言，中華民國派和台灣國派都是台獨；因此，中國官媒如此點名，只是要挑撥分化台灣人，甚至故意靠打壓台灣來轉移中國內部問題的焦點，真是別有居心，其心可議。

民進黨立委陳亭妃在立法院接受媒體聯訪時指出，中國真的是太誇張，如果依照中國的標準，全部的台灣人都是台獨分子，因為無論是明獨或暗獨，中國都有自己的解讀方式；此外，中國的這番言論，只是讓所有台灣派的人，更加堅持立場。

此外，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬等人今天召開輿情回應記者會，對於國民黨立委遭中國點名為暗獨，鄭運鵬回應指出，大家長期在講什麼叫台獨、統一，變成中國說了算，可見統一和台獨的定義，不是國民黨想的那樣。

鄭運鵬說，不知道人民政協報的立論基礎事實在哪，但民進黨一定會捍衛台灣民眾、不管哪種政黨傾向的言論自由，對於國民黨的看法和想法，只要在憲法賦予的範圍內，也都會捍衛他們的權利。

鄭運鵬表示，很遺憾國民黨立委被講成是暗獨，可見九二共識並不是國民黨講的那樣，就他自己看起來，國民黨都是統派，而且中國並不了解台灣民心；不過，捍衛國民黨立委，這包含不同主張民眾在台灣言論自由的權益，這是全體國人要堅持的。（編輯：黃國倫）1110215

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