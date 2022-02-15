中官媒點名暗獨 陳以信林為洲：支持中華民國非反華

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（中央社記者王承中台北15日電）中國官媒點名國民黨立委陳以信、林為洲是暗獨人士。林為洲今天表示，中華民國是主權獨立的國家，若這樣也叫台獨，那台灣大部分人都是台獨。陳以信說，他最支持中華民國，最反對台獨。

中國「人民政協報」點名陳以信、林為洲公開勾結國際反華勢力，是暗獨人士。林為洲今天受訪表示，他的立場很清楚，中華民國就是一個主權獨立的國家，如果稱中華民國也要叫做台獨，那台灣大部分人都是台獨。

林為洲說，兩岸之間，希望可以繼續維持和平關係，甚至可以共榮，但最近顯然不平靜，共機擾台情況越來越嚴重，最近甚至逼近領空或疑似已經飛到東引、東沙附近，這些疑慮讓兩岸更緊張，中國大陸方面要負起很大的責任。

遭點名為暗獨人士，陳以信表示，不予置評。他說，他最支持中華民國，支持中華民國絕不是反華，他最反對的是台獨。

陳以信表示，國民黨未來的路線，應兼顧親美與和陸。他這幾年協助國民黨親美知美，呼籲朝野在對美與對陸關係取得平衡，就是要幫台海找到和平穩定的策略，幫中華民國找到永續發展的方法，幫國民黨找到重新執政的路徑。

他指出，中共不應把尋求穩定平衡的作法當作反華，否則就是嚴重的誤判。

另外，國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午在立法院召開記者會時，被媒體問及陳以信、林為洲遭中國官媒點名為暗獨人士時表示，中國大陸可能不了解國民黨相關人員的看法，沒有所謂的獨派，有的是比較本土的看法，相關媒體的點名不值得參考。（編輯：謝佳珍）1110215