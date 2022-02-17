蘇貞昌南下弔唁林崑海 總統18日將偕湧言會致哀

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）三立媒體集團董事長林崑海病逝，行政院長蘇貞昌今下午搭機南下致哀未受訪。民進黨高市黨部主委趙天麟證實，總統蔡英文明將前來弔唁，湧言會成員也將到齊送海董最後一程。

行政院長蘇貞昌下午2時40分搭機南下抵靈堂弔唁，在立委趙天麟等人陪同下參香致意，一一向林的妻子張秀、子女等親屬致意，隨後離去。現場並未受訪。

趙天麟現場接受媒體聯訪指出，有關治喪事宜完全尊重家屬，家屬當然期待總統蔡英文能親自前來致意，彰顯林崑海長期以來支持台灣和蔡總統施政。任何治喪事宜相信家屬會做最好的安排，也相信蔡總統一定會親自來陪林崑海董事長走完最後一哩路。

趙天麟說，據了解蔡總統明天上午會親自前來弔唁，屆時湧言會全國所有成員也會在王定宇召集人帶領下，暫時放下手邊工作，一起來陪蔡總統弔唁。

媒體提問，國民黨主席朱立倫有打電話表達希望能親自來向林崑海致哀，其花圈也已送抵現場，趙天麟回應，任何一個在台灣的政治人物，相信都能感受到林崑海對台灣的支持跟熱愛。朱立倫作為國民黨大家長，如果願意前來表達致意，大家也會相當感謝。至於會不會來還是要尊重家屬跟相關安排。

趙天麟表示，林崑海董事長的過世讓大家相當不捨，當然也是在台灣向前進道路的遺憾，但是相信他堅定的意志已經成為台灣社會共同的資產跟DNA。不分藍綠黨派其實都是共同為了台灣前途為要為本，所以雖然感到萬分不捨，但他的意志跟想法相信已經長存台灣社會，「我們對台灣的民主有信心，也都相信不管是湧言會或民進黨，更多台灣人民都會繼續朝著他這樣堅定挺台灣的道路繼續往前走」。

三立媒體集團董事長林崑海14日病逝於高雄榮民總醫院，享壽70歲，原豎靈於高雄鳥松區靜思園，昨移靈至八鳳會館。今天佈置完成後開放各界追思，上午包括嘉義縣長翁章梁、鏡電視董事長陳建平、資深媒體人周玉蔻等政商媒體界人士先後前來弔唁，告別式預定2月26日舉行。（編輯：黃世雅）1110217