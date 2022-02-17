英國外委會：疫情影響 另擇期訪台

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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）英國國會外交委員會今天表示，過去兩年，疫情影響了許多人的工作和旅行計畫；基於相關原因，外委會原預定下週展開的訪問台灣行程將另外擇期辦理。

訪團原定本月下旬抵台訪問，是台灣自2020年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施邊境管制兩年以來，首度有英國國會議員組團訪台。

外委會今天告訴中央社，由於有幾名外委會成員確診，訪台必須延期，外委會正重新安排時程。

現任外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）近日曾向中央社表示，他十分期待訪問台灣；台灣展現的民主價值面臨來自北京較以往更強大的壓力，外委會訪台意在傳達英國將堅定保衛台灣的民主價值。

他提到，英國與台灣必須了解如何深化合作，以有效應對侵蝕自由民主的各種威脅。

台英關係近期持續進展，英國國會下議院10日就與台灣的關係舉行長達近3小時的辯論，跨黨派議員無異議通過友台動議，一致呼籲政府持續強化台英雙邊經貿關係、深化安全合作，並促進台灣在國際社會獲更多認可。

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英國政界對台灣關注提升也反映在官方發言，包括英國去年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國期間，透過共同聲明及主席國聲明3度強調維護台海和平與穩定的重要性；外相特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）及祕密情報局局長摩爾（Richard Moore）等官員也在不同場合有相關公開發言。

台灣方面，外交部近日表示，台英關係目前密切友好；台灣與英國及全球理念相近國家在後疫情時代針對半導體產業、全球供應鏈重組、強化民主韌性及對抗混合式威脅，必定有廣大合作空間。政府將持續透過既有對話及合作管道，與英國加強合作，尋求各種深化台英夥伴關係的創新作為。（編輯：黃自強）1110217