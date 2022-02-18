義雲會成立 總統：有助於產業提升國際競爭力

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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）總統蔡英文今天南下嘉義市參加義雲會成立大會時表示，雲嘉嘉地區55家企業組成的義雲會，大家彼此交流、成長，一起為故鄉打拚，將有助於產業提升國際競爭力。

義雲會今天在嘉義市耐斯王子大飯店舉行成立大會暨授証典禮，現場經濟部工業局長呂正華授印給創會會長林文村，並由總統蔡英文監交，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁，以及中央及地方政府官員、金融財稅、產業及學界等各界出席見證。

蔡總統致詞表示，創會會長林文村團結雲嘉嘉地區的產業界成立義雲會，大家彼此交流、成長，一起為故鄉打拚，相信義雲會的成立將有助於產業提升國際競爭力。

蔡總統指出，義雲會3個宗旨分別是分享、綜效、影響力，希望彼此分享經營成效，發揮跨業別及區域，甚至是跨世代的結合，讓企業保持活力，不斷地進步、成長。

蔡總統說，政府也會與企業一起打拚，對於大家關心的土地、電力等議題，雲嘉嘉地區的立委陳明文、蘇治芬、蔡易餘、劉建國及王美惠都不斷向行政院反應業界意見，行政部門也都積極回應業界要求，更會持續推動產業升級轉型，並建立強韌的產業供應鏈。

另外，政府也會持續支持觀光、文創產業的發展，希望社會大眾一起來支持，相信未來大家一起團結打拚，台灣不論是在科技、機械製造、文化產業等，一定都會越來越蓬勃發展，讓世界看見台灣。

林文村表示，義雲會的會員有上市、上櫃及優質企業共55家，這些企業年總產值約新台幣1300億元，包括嘉義縣市35家、雲林縣20家。義雲會是跨區域、跨業別、跨世代的「3跨」，會員年齡包括3年級至8年級、5個世代，以期擴大各面向多元化的交流，深化台灣的經濟實力。（編輯：黃世雅）1110218

總統蔡英文18日南下嘉義市參加義雲會成立大會，蔡總統致詞時表示，雲嘉嘉地區55家企業組成的義雲會，大家彼此交流、成長，一起為故鄉打拚，將有助於產業提升國際競爭力。中央社記者黃國芳攝 111年2月18日