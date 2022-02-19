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台灣申請加入CPTPP
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台灣申請加入CPTPP4/192

政院：密切關注CPTPP動態 若有配合事項積極辦理

2022/2/19 12:17
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（中央社記者賴于榛台北19日電）CPTPP昨天召開資深官員會議，對新成員入會案交換意見。行政院發言人羅秉成今天表示，將密切注意後續動態發展，未來若有需要配合事項會積極辦理。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）昨天召開資深官員會議，會後指出，會中針對一些經濟體的入會申請案交換意見，並重申有意加入者必須符合CPTPP高標準。

羅秉成今天回應中央社記者詢問時表示，尊重CPTPP相關議程的會議內容，無論揭露或不揭露部分，政院都不評論。

他說，對於加入CPTPP，政府會持續做好準備，並密切注意後續動態發展，未來若有需要配合事項，也會積極辦理。

CPTPP在2018年底生效，目前有11個成員國。英國去年2月申請加入後，進度最快，6月推進至「工作小組」階段，同年9月進入實質談判，近期有望進入下一階段協商；台灣、中國去年9月分別提出申請，厄瓜多也在去年12月正式遞交申請。（編輯：郭無患）1110219

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