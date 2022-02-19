觀賞「時代革命」 陳宗彥：台灣民主得來不易

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紀錄香港人爭取民主自由歷程的電影「時代革命」，勇奪第58屆金馬獎最佳紀錄片，預定25日上映，台灣民間支援香港協會預先在北中南戲院包下5個場次，第2場在台南舉行，內政部次長陳宗彥（前右）也應邀觀賞。中央社記者張榮祥台南攝 111年2月19日

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（中央社記者張榮祥台南19日電）電影「時代革命」今天在台南真善美劇院包場上映，內政部次長陳宗彥應邀觀賞後表示，台灣民主40年一步步走過來相當不易，下個階段要追求捍衛更高的人權價值。

紀錄香港人爭取民主自由歷程的電影「時代革命」，勇奪第58屆金馬獎最佳紀錄片，預定2月25日上映，台灣民間支援香港協會預先在北中南戲院包下5個場次，昨天首場在台北，今天第2場在台南，其他3場分別在台北、台中及高雄。

陳宗彥觀賞後公開發表感言，他表示，反送中時，香港年輕人走上街頭，當時他晚上回家會追不同媒體直播。他是見證台灣民主40年的一代，他小學6年級及國中1年級時，正是台灣美麗島事件時，就在爸爸床下看黨外雜誌，學習民主，民主在腦海中滋潤成長。

陳宗彥說，在那個年代，他很羨慕香港，爸爸在學校教書，還得託朋友從香港偷偷帶禁書回來教學生，如今台灣在轉型正義過程中，他突然想起，還好爸爸沒被抓走；台灣40年一步步走過來，成為全球民主自由度第8名的國家，得來不易，台灣下個階段要追求捍衛更高的人權價值。

陳宗彥期許全世界各國在民主自由基礎下享受最簡單的生活，希望選擇到台灣的香港朋友，大家互相支持及團結。（編輯：郭諭儒）1110219