綠委質疑礦業法只修半套 促原住民族諮商同意設期限

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民進黨立委伍麗華（右起）、洪申翰、陳瑩21日舉行記者會，質疑經濟部預告的礦業法修法版本只做半套，要求礦權展限應於一定期限內完成原住民族諮商同意，並明定未取得諮商同意的法律效果，未來立院審查將持續溝通。中央社記者謝佳璋攝 111年2月21日

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（中央社記者郭建伸台北21日電）民進黨原住民立委伍麗華、陳瑩今天舉行記者會質疑，經濟部預告的礦業法修法版本只做半套，要求礦權展限應於一定期限內完成原住民族諮商同意，並明定未取得諮商同意的法律效果，未來立院審查將持續溝通。

經濟部18日預告礦業法修正草案，刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案補償規定的「霸王條款」，並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。草案同時新增回饋機制，14天後預告期滿，將送行政院審查。

民進黨立委伍麗華、洪申翰、陳瑩今天偕經濟部次長陳正祺舉行記者會。

伍麗華表示，經濟部預告的草案明定，既有的礦業用地若沒辦理原住民族諮商同意，須於1年內辦理，若沒辦理就要廢止礦業用地，沒獲得同意則要求停工，直到辦理原住民族諮商同意後才恢復採礦權。

但伍麗華質疑，這樣的修法是「做半套，留尾巴」，恐使礦權業者一再申請，經濟部等同又把責任丟回給原住民族部落、原住民族委員會和業者，要求經濟部修法不該只做半套。

伍麗華強調，原住民族的諮商同意一定要設定期限，並在法律中明定，未取得諮商同意的法律效果。

洪申翰表示，雖然經濟部預告礦業法草案修正過去不正義，但去年9月16日最高行政法院判決中指出，採礦為典型影響原住民族傳統文化行為，在國家決定展延礦業權前，應先與原住民族諮商。

洪申翰指出，實務上只要礦權業者申請展延，經濟部就會一直給，等同無限期展延，若用礦權存續期作為諮商同意權期限，恐變成永久的諮商同意權，甚至剝奪後代的原住民族人權利，要求經濟部將法案送進行政院前能及時修正。

陳瑩則批評，無法接受經濟部交差了事的心態，經濟部預告草案內容，只為應付最高行政法院的判決，根本沒有誠意解決原住民族諮商同意問題。

陳瑩表示，她主張礦權每次展限都必須踐行原住民族諮商同意，且礦權展限應於一定期限內完成原住民族諮商同意，否則應予停工。

陳正祺在記者會中回應，這次礦業法是徹底翻修，修改條文超過一半，納入公民團體期待，以及總統蔡英文對原住民族土地正義的態度，未來將有政策環評，並有公民參與機制，並明定法律三讀通過後1年內補辦原住民族諮商同意。

陳正祺強調，預告修法版本目的是蒐集民意，經濟部認為諮商同意權應有一定保障，避免落入「祖宗同意後就不能改變」，有關立委建議會納入後續思考，會思考配套措施保障諮商條件。

媒體詢問，若最後送來立法院的礦業法版本與立委期待有落差，未來如何因應。

伍麗華表示，她已提出礦業法版本，若政院版未採納他們的建議，未來將持續溝通。陳瑩表示，她也有提出版本，會積極爭取溝通。（編輯：蘇志宗）1110221