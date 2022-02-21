民眾黨女將大菊為重說惹議 黃捷：不道歉還硬拗

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）民眾黨市議員參選人黃瀞瑩、楊寶楨遭質疑在臉書留言諷刺監察院長陳菊的身材。無黨籍高市議員黃捷批2人用體態嘲笑陳菊，「一句道歉都沒有，還要繼續硬拗，實在有夠難看」。

黃捷今天在臉書發文說，作為女性政治人物，最常遇到的就是受到外表和身材的言語羞辱，她自己也深受其害，因此努力在議會發聲，就是希望改變社會歧視風氣。但黃瀞瑩、楊寶楨打著清新進步形象，跟著台北市長柯文哲學壞，令人氣憤。

黃捷說，政治立場可以不同，但杜絕身材和外貌歧視應是普世價值。「這種惡毒的言語毫無同理心，輕蔑地訕笑他人、鼓吹歧視的參選人，如何讓選民相信妳們上任後能夠讓社會更友善？」

黃捷表示，陳菊用血汗創造台灣民主，也為人權貢獻良多，民眾黨卻只剩不斷人身攻擊、言論歧視的能說嘴，這樣的政黨價值實在悲哀。她也呼籲柯文哲想當總統，先管好底下輕蔑無知的子弟兵。

監察院報告指出北市輕忽北農COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，楊寶楨、黃瀞瑩不滿監察院，在臉書寫下針對監察院長陳菊的留言如「大菊為重」、「再重也要好好調查真相」等，挨批身材歧視。（編輯：郭諭儒）1110221