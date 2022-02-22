陳建仁入黨成活棋？蘇貞昌：沒有要換防疫指揮官

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媒體報導，前副總統陳建仁（圖）加入民進黨，可能接防疫指揮官或選台北市長。行政院長蘇貞昌22日說，沒有要換指揮官，要當指揮官也不一定要入黨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北22日電）媒體報導，前副總統陳建仁加入民進黨，可能接防疫指揮官或選台北市長。行政院長蘇貞昌今天說，指揮官陳時中做得很好，沒有要換指揮官；要當指揮官也不一定要入黨。

媒體報導，前副總統陳建仁去年底在總統蔡英文親自邀請、擔任推薦人下，已加入民進黨成為黨員，無論是參選台北市長，乃至於防疫指揮官、行政院長等，將成為民進黨的最強活棋。

蘇貞昌上午視察基隆捷運計畫。他在受訪時表示，疫情指揮中心指揮官陳時中做得很好，現在還在位子上，沒有要換指揮官；要當指揮官也不一定要入黨。陳建仁學養俱豐，對國家貢獻很大，願意加入民進黨，全黨都會熱烈歡迎。

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蘇貞昌也說，兩年多來疫情肆虐全球，台灣在總統蔡英文領導、民眾支持政府提出的防疫規範，執行非常到位，經由國際評比台灣防疫世界第一。春節過年人口大移動、密集聚會後，經三週嚴格考驗都證明疫情在可控範圍，非常不簡單。

蘇貞昌表示，昨天他主持擴大防疫會議，指示指揮中心在兼顧防疫及生計、生活下逐步解封，讓大家恢復正常生活，同時也讓商務人士能來台，讓台灣防疫成功、經濟更發展。（編輯：謝佳珍）1110222