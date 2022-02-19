陳時中參選北市？蘇貞昌：領導防疫成績不簡單

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（中央社記者賴于榛19日電）衛福部長陳時中是否參選台北市長受矚目，他透露疫情穩定是起碼的條件。行政院長蘇貞昌今天被問及此議題時，肯定陳時中領導防疫，台灣成績被評為世界第一，且周邊國家疫情嚴峻的情形下，仍能控制疫情，不簡單。

國史館與國家人權博物館今天主辦「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，行政院長蘇貞昌應邀出席，會前也接受媒體時事聯訪。

各界關注陳時中是否參與年底九合一選戰，陳時中今天上午參加「首屆公衛師記者會」時說，疫情穩定是起碼的條件。

蘇貞昌下午被問到相關問題時表示，在陳時中的領導下，中央流行疫情指揮中心有效運作，民眾也配合防疫措施，台灣防疫成績被評為世界第一，且周邊國家疫情嚴峻的情形下，仍能控制疫情，這不簡單。

蘇貞昌說，政府希望進一步努力，讓防疫跟經濟共存，經濟有了最好的成績後，也要讓疫情得到最好的控制，讓經濟與民眾生活都恢復正常。（編輯：楊蘭軒）1110219