更多編輯台推薦新聞：
白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢
娛樂

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宗教協會群聚北市最新確診足跡 曾至馬偕醫院、統一時代百貨
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉2/49

陳時中參選北市？蘇貞昌：領導防疫成績不簡單

2022/2/19 15:43（2/19 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛19日電）衛福部長陳時中是否參選台北市長受矚目，他透露疫情穩定是起碼的條件。行政院長蘇貞昌今天被問及此議題時，肯定陳時中領導防疫，台灣成績被評為世界第一，且周邊國家疫情嚴峻的情形下，仍能控制疫情，不簡單。

國史館與國家人權博物館今天主辦「戰後臺灣政治案件－美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會，行政院長蘇貞昌應邀出席，會前也接受媒體時事聯訪。

各界關注陳時中是否參與年底九合一選戰，陳時中今天上午參加「首屆公衛師記者會」時說，疫情穩定是起碼的條件。

蘇貞昌下午被問到相關問題時表示，在陳時中的領導下，中央流行疫情指揮中心有效運作，民眾也配合防疫措施，台灣防疫成績被評為世界第一，且周邊國家疫情嚴峻的情形下，仍能控制疫情，這不簡單。

蘇貞昌說，政府希望進一步努力，讓防疫跟經濟共存，經濟有了最好的成績後，也要讓疫情得到最好的控制，讓經濟與民眾生活都恢復正常。（編輯：楊蘭軒）1110219

延伸閱讀
蘇貞昌視察桃機 籲民眾遵守防疫規範
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀