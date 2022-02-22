民進黨：歡迎陳建仁申請入黨

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨發言人周江杰今天說，歡迎前副總統陳建仁申請加入民進黨，民進黨一直歡迎支持總統蔡英文施政理念及認同民進黨價值的各界人士加入壯大台灣的行列，共同為推動台灣民主與進步而努力。

媒體報導，陳建仁去年底在總統蔡英文親自邀請下，已低調加入民進黨成為黨員，並被黨內視為台北市長選戰活棋。

對於陳建仁申請入黨一事，周江杰今天向媒體表示，陳建仁在過去擔任副總統期間，全力支持蔡總統推動年金改革等重大工作。除了協助民進黨推動改革外，在面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作期間，陳建仁也不吝從公衛專家的角度，提供政府建議與協助，也獲得民眾高度支持與肯定。

周江杰說，歡迎陳建仁申請加入民進黨，民進黨一直歡迎支持蔡總統施政理念及認同民進黨價值的各界人士加入壯大台灣的行列，共同為推動台灣民主與進步努力。

對於台北市長參選人一事，周江杰表示，相關提名作業程序已由選對會負責進行，民進黨歷經兩度執政，中央執政與地方首長施政滿意度也都有很好的表現，民進黨一定會提出最適合的人選，來面對年底縣市長的選舉。（編輯：楊蘭軒）1110222