時力黨團籲速修礦業法 勿重演上屆功虧一簣經驗

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（中央社記者郭建伸台北22日電）經濟部日前預告礦業法修正草案，時代力量黨團今天呼籲，行政院會應儘速通過政院版礦業法草案送立法院審議，朝野黨團也應全力在今年底通過修法，別重演第9屆立法院修法功虧一簣的經驗。

經濟部18日預告礦業法修正草案，刪除俗稱的「霸王條款」，也就是礦業權展限駁回的補償規定、礦業權者可先行使用土地等規定都刪除；並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。草案同時新增回饋機制，14天預告期滿後，將送行政院審查。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天舉行「遲來的正義不是正義，打折的法案沒有誠意」記者會，要求速修礦業法。

王婉諭表示，經濟部預告礦業法修正草案後，行政院會應儘速通過政院版草案並送往立法院審議；時力黨團不希望第10屆立法院再發生礦業法修法功虧一簣的遺憾，並呼籲朝野黨團能在這會期完成委員會審查，在臨時會或下會期三讀通過。

邱顯智表示，經濟部預告的修正草案中，有兩種情況必須有原住民族的諮商同意，其一是新申請礦業，另一種則是現有礦業用地，以前從來沒有辦過原住民族諮商同意的情況，則需在修法通過施行後一定期間內辦理一次性諮商同意。

邱顯智表示，現行草案設計中，礦業權展延期限需要部落與礦業權者雙方合意決定，但礦業權者很有可能不同意重辦諮商同意，屆時原住民族諮商同意可能只會做一次；一旦部落最後接受了礦業權者方案，就會出現「一次同意，萬世同意；阿公同意，子孫不能不同意」的狀況。

邱顯智表示，無論是出於世代正義的考量，或是為符合原住民族基本法明定的原住民族諮商同意權的意旨，黨團都認為，原住民族諮商同意應和礦業權展延一樣有期限。

陳椒華指出，經濟部的礦業法修法草案雖然刪除霸王條款，但礦業權的展限程序仍有待改善，以台灣礦業目前的現況，絕大多數的礦都會是舊礦的展限，新礦的探採開發較少。

陳椒華表示，礦權在展限階段的審查強度，才是礦業法修法真正的關鍵。（編輯：郭無患）1110222