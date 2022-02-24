因應通膨 考試院啟動公保年金給付調整機制

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（中央社記者賴于榛台北24日電）因應物價變動及通貨膨脹，銓敘部已啟動年金給付調整機制，考試院今天表示，近期將評估國家經濟環境等3項法定因子後，再會同行政院另定年金給付的調整比率。

銓敘部今天在考試院會專案報告「公教人員保險法」第31條第1項所定公教人員保險年金給付金額調整機制。

銓敘部報告指出，公保年金制度自公保法民國103年6月1日修正施行後實施，為確保年金給付得以因應物價變動及通貨膨脹等情形，因此設計「公保年金給付金額調整」機制，當行政院主計總處發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%時，即須啟動調整機制。

銓敘部說，依主計總處111年發布的110年度消費者物價指數累計平均數，與公保年金制度實施後歷年的消費者物價指數計算累計成長率，其中103年度5.45%及104年度5.77%的消費者物價指數累計成長率已超過正5%。

銓敘部表示，已啟動年金給付調整機制，近期將評估考量國家經濟環境、政府財政與公保準備金的財務盈虧等3項法定因子，提公教人員保險監理委員會後，併同委員意見擬具調整方案，報請考試院會同行政院核定公告，另定年金給付的調整比率。

考試院長黃榮村會中指出，為落實公保年金提供基本經濟安全保障意旨，請銓敘部於評估各項法定因子後，妥慎研擬公保年金給付調整比率方案。

銓敘部長周志宏下午對中央社記者表示，公保年金領取對象為適用公保的私校退休教職員，及政府部門中未領優惠存款和月退俸的退休人員，公教人員保險監理委員會將開會討論調整比率；調整幅度盼至少彌補物價指數累計漲幅，避免讓公保年金領取人員的實質購買力變少。

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銓敘部表示，以103和104年的物價指數累計成長率計算，年金給付金額調整提高後，初估基本年金給付每年約增加新台幣2520萬元、公保準備金每年約增加879萬元；超額年金政府雇主負擔部分每年增加1571萬，私校雇主負擔部分每年增加908萬元。

銓敘部說，公教人員保險監理委員會25日將開會討論調整比率，會議結論將報請考試院會同行政院核定公告，提高後的給付金額預計於今年6月1日實施。（編輯：蘇龍麒）1110224