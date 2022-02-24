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烏克蘭危機 羅致政：慎防中國藉認知戰挫美國威信

2022/2/24 21:59
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（中央社記者蘇龍麒台北24日電）國際關係學者出身的民進黨立委羅致政今天說，俄羅斯對烏克蘭採全境攻擊，未來歐美國家的反應將不只是經濟制裁，是否會升高到軍事動作，值得關注；台灣也要注意中國趁機發動認知作戰，試圖挫挫美國的威信與安全承諾信任度。

民進黨立委王定宇在臉書發文認為，根據俄軍進攻路線，研判俄羅斯目前的戰略目標，應該是要完全占領頓巴斯地區，打通俄羅斯到克里米亞陸路，控制敖德賽港達成海上封鎖烏克蘭，最後在扶持烏克蘭親俄政權後撤兵。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今天下令對烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbass）展開所謂「特殊軍事行動」，讓緊張情勢上升到冷戰後新高點。

羅致政晚間告訴中央社記者，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動已經不是局部性戰爭，而是對烏克蘭的全境攻擊，這已超乎歐美國家原預期的只侵略烏東地區；因此，過去歐美國家僅打算對俄羅斯採經濟制裁，未來是否會升高到軍事武器提供、甚至是軍事協助，要介入多少，都是很大的挑戰。

他說，烏克蘭對北約來說不算太重要，但是如果烏克蘭加入北約，對俄羅斯來說，等於是「被踩到家門口」一般，因此俄羅斯無法容忍，所以出兵。

羅致政分析，烏克蘭不是北約會員國，若北約要出兵相援需聯合國授權，但聯合國安理會成員包括俄羅斯，加上安理會成員中國未必支持北約出兵；而北約成員國的德國在能源上與俄羅斯互賴很深，這些因素都讓未來歐美國家在外交努力上，要更積極處理。

反觀烏克蘭危機對台灣的影響，羅致政說，在經濟與全球股市衝擊、油價、金價、美元等都有影響，但面對歐美各國對俄羅斯的經濟制裁，台灣能做到何種程度，除了譴責軍事行動外，相關外交動作要如何進行，相信國安團隊會做審慎評估。

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羅致政認為，短期內，美國的戰略安全關注力會轉往烏克蘭，而中國在印太地區也不會太冒進，畢竟美國對台有台灣關係法，加上台灣的地緣戰略位置，且高科技產業某個角度也屬真正「護國神山」；更重要的是，烏克蘭跟台灣的內部政局，存在很大差異。

不過，羅致政提醒，中國已開始用烏克蘭危機大打認知戰爭，網路上大肆宣揚美國對俄羅斯沒有採強硬軍事動作，形塑「美國不可信」形象，並高喊「台海有事，美國不會介入」，藉此挫挫美國對安全承諾的信任度；這種類比方式完全不恰當，台灣要慎防中國誇大訊息的認知作戰方式。（編輯：林克倫）1110224

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