駐巴西代表張崇哲：民主是台灣最大國防力量

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）俄羅斯入侵烏克蘭的同一天，9架中國軍機侵擾台灣西南防空識別區。中華民國駐巴西代表張崇哲向當地媒體表示，台灣的國防力量強大，而民主是最主要的武器。

24日中國派出9架軍機，包括8架殲16戰機和1架運8技偵機侵擾台灣西南防空識別區，引起台灣和世界各國的警戒。

駐巴西代表張崇哲25日接受巴西新聞網站「城市報」（Jornal da Cidade）記者馬尼阿尼（Alexandre Magnani）專訪指出，70多年來，台灣一直面臨來自中國的威脅，台灣愈民主，中國對台灣的仇恨愈大，因為民主是對共產主義政權的威脅。

張崇哲說，中國的共產主義政權不容忍與資本主義性質相同的民主，企圖欺騙人民和世界，說「不是所有國家都適合民主」，但民主確實適用於全世界。

張崇哲表示，烏克蘭和台灣一樣，都有一個強大但不民主的鄰居，必須隨時處於警戒和備戰狀態。但台灣與烏克蘭的差別在於，台灣與中國之間隔著台灣海峽，波濤洶湧，台灣海峽形成的天然屏障讓中國不敢輕易攻台。烏克蘭地形以平原為主，無險可守，使得俄羅斯容易大軍壓境。

張崇哲強調，台灣的國防力量強大，但台灣最好的武器不是軍隊，而是民主。然而，這個民主需要包括巴西在內的世界各國支持，台灣需要與具有相同民主價值觀、相同言論自由和政治權力自由的國家結盟，民主才能獲得鞏固。

張崇哲說，獨裁政府的性質是擴大權力，所以會千方百計想盡各種理由發動攻擊，而且不需要向國人解釋，我行我素，所以非常危險，就像俄羅斯對烏克蘭發動的攻擊。

張崇哲表示，70多年來，台灣一直密切關注來自中國的威脅，雖然各界擔心中國會對台灣做出類似俄羅斯攻擊烏克蘭的舉動，但他認為很困難，因為台灣的軍力強大，在全球排名前20，誰要侵台，就得付出很高的代價。

張崇哲還指出，現在全世界都對來自中國的威脅非常警覺，台灣也從日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、美國和歐盟等國家得到越來越多的友誼與支持，期盼匯合所有人的力量一起捍衛民主。

張崇哲認為，俄羅斯入侵烏克蘭，全世界不能無動於衷，任其坐大，否則可能影響其他地區，而鄰國必須團結一致捍衛民主，才不會被俄羅的強勢力量吞蝕。

同樣的道理，中國若有意犯台，張崇哲相信日本和菲律賓等台灣的鄰近國家也不會坐視不理，因為擔心遭到池魚之殃，所以它們對中國的任何軍事行動也採取嚴密監視與戒備。（編輯：韋樞）1110227