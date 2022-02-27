與烏克蘭不同 綠委：台灣有供應鏈、地緣政治等3條件

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（中央社記者王慶剛台北27日電）俄羅斯入侵烏克蘭，民進黨立委王定宇今天在一場座談會上表示，台灣有3大條件不同於烏克蘭，包括晶片停產將衝擊全球供應鏈；有地緣政治重要性、也是日本能源安全命脈；擁有台灣海峽優勢，海空軍實力跟烏克蘭自我保護能力不同等級。

俄羅斯開戰烏克蘭，全球政經局勢緊繃之際，台灣議題不斷在國際間被提及，由台灣韜略策進學會舉辦的「台灣絕對不是烏克蘭，中國有可能是俄羅斯」座談會，今天邀請立委與專家學者與談。

王定宇在會中表示，台灣與烏克蘭有3大不同條件，首先台灣在供應鏈具有重要性，歐盟執委會曾指出，假如台灣晶片停產兩週，將對全世界的供應鏈造成衝擊。

其次，台灣身處民主自由防衛的前線，除地緣位置具有政治重要性之外，對日本更是能源安全的重要命脈；第三則是台灣跟烏克蘭的自我保護能力不一樣，台灣擁有台灣海峽的優勢，且台灣海空軍的實力跟烏克蘭是不同等級，烏克蘭沒有海空軍，但台灣有400台訓練有素的戰機與飛行人員。

不過，王定宇指出，中國極有可能成為俄羅斯，尤其中國國家主席習近平非常想成為像俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）一樣的獨裁強人。俄、中兩國同樣採取軍事擴張主義，且同樣不遵守國際規範，尤其中國至今以來簽署的國際條約通通跳票，俄中兩國也同樣是一人獨裁決策體制，其造成結果就是缺乏內部制約力量，往往都是獨裁者一人說了算。

出席座談會的民進黨立委趙天麟則指出，無煙硝戰火的認知作戰正在全世界上演，例如蒲亭把侵略行為定調為「反新納粹」行為，而台灣部分的親中人士鼓吹「烏克蘭今天的遭遇，就是因為跟俄羅斯唱反調」，以此說法類比台灣，說穿了這就是投降論，捧中、疑美、唱衰台灣

趙天麟說，對岸啟動銳實力的攻勢，針對烏克蘭撤僑上吃盡台灣豆腐，但其實際作為卻在國際上遭到訕笑。中國是一個不重視普世價值、人權、民主的不自由國家，雖是一個崛起中強權，但也是惡霸政權。

民進黨立委林楚茵在會中指出，中共積極佈陣「邏輯戰」，輸出顛倒邏輯上的因果關係的「假邏輯」，並藉由在地協力者擴散訊息。

林楚茵呼籲「二不一要」，請民眾不要恐慌，面對爭議資訊不要跟風，並做到查證義務。面對烏克蘭情勢，中國也正如法炮製方法對付台灣，台灣民眾要展現堅強的心理素質應對認知作戰的侵襲。（編輯：林淑媛）1110227