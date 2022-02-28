228事件75週年 民進黨：珍惜得來不易民主自由

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（中央社記者葉素萍台北28日電）228事件屆滿75週年，民進黨今天說，國際情勢劇烈變化，和平民主的烏克蘭遭到俄羅斯侵略的重大事件，提醒台灣人民銘記前人爭取民主的艱苦歷程，共同珍惜此刻得來不易的民主自由，團結面對未來的挑戰。

民進黨透過新聞稿表示，全球矚目的烏克蘭情勢提醒著台灣人民，民主和團結的重要性，也提醒著不能忘記台灣得來不易的民主自由，曾經歷過一段非常艱辛的歷程。

民進黨指出，75年前228事件爆發，許多人因此失去寶貴生命，但台灣人民追求民主自由，自己當家作主的決心，即便面對隨之而來的白色恐怖，都未退卻。

民進黨強調，團結不是建立在遺忘過去，相反的，團結應當建立勇敢面對共同的歷史傷痛、珍惜此刻共有的民主自由，並攜手透過轉型正義的工程逐步從真相還原、責任釐清、進而走向和解。

民進黨表示，自2016年民進黨執政之後，政府隨即透過立法，成立促進轉型正義推動委員會，隨後逐步推動、徵集政治檔案、平復司法不法，還原歷史真相，加速被害者與其家屬的權利恢復等工程。

民進黨說，今年5月，促轉會將在階段性工作完成，提出「總結報告」後，將工作移交提升至院的層級。行政院將推動修法設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，並由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部、國發會等各有關部會承接應辦理的轉型正義事項，力求無縫接軌，持續落實。

民進黨指出，行政院並將規劃設置「人權及轉型正義處」，持續推動國家人權與轉型正義的政策，為開啟台灣轉型正義下一個階段的工作做好準備。

民進黨表示，現今的台灣已經從威權走向民主，大家不能忘記，自由、民主、人權不是統治者施予的恩惠，而是前人透過犧牲換取來的成果。在228事件75週年的今日，要一同紀念為台灣民主自由犧牲的受難前輩，未來也要持續與所有的台灣人民一起打造更完善的民主社會，守護得來不易的民主自由，讓國家繼續團結往前進。（編輯：蘇龍麒）1110228