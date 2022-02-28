黨產會：日人228事件失蹤 工廠遭國民黨不當取得

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（中央社記者蘇龍麒台北28日電）今天是228和平紀念日75週年，不當黨產處理委員會在臉書上發文指出，著名的南勢角烘爐地土地公廟前，就有一塊土地是日人堀內金城在228事件中失蹤，後續工廠被接收、轉賣給國民黨黨營事業，認定為國民黨不當取得的財產。

黨產會上午在臉書發文「與228有關的黨產─新北中和 南勢角工廠」，告訴民眾228有關的黨產故事。

黨產會指出，從南勢角烘爐地土地公廟往台北市方向望去，在土地公的眼前，就有一塊跟228事件有關的黨產爭議土地。

黨產會指出，南勢角工廠原為「台灣窒素工業株式會社」，其常務「取締役」（公司董事）堀內金城在戰後留在台灣擔任技術人員，卻在228事件後失蹤。

黨產會表示，台灣窒素工業株式會社後來被被省營工礦公司接收成為「南勢角工廠」，卻在沒有議會監督情形下硬是賣給黨營事業齊魯企業公司。南勢角工廠現為停車場（位於新北市興南路二段），土地產權仍為齊魯公司旗下子公司持有。

黨產會說，齊魯公司現為中央投資公司之子公司，黨產會於民國105年認定中央投資公司股權為國民黨不當取得財產，命移轉為國有。全案訴訟中。

黨產會表示，228不知道該去哪的人，不如去爬個山順便看一下這座工廠。黨產會也會繼續努力，讓該國家的還給國家，該人民的還給人民。（編輯：楊凱翔）1110228