紀念228 柯文哲：盼台灣永遠是台灣人的台灣

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）今天是228事件75週年，台北市長柯文哲說，轉型正義的工作需要持續進行，紀念228應該是台灣人團結的基礎，希望台灣永遠是台灣人的台灣，做這片土地的主人，決定自己未來的命運。

台北市政府今天舉行228事件75週年紀念會，柯文哲致詞表示，228事件是在威權統治的年代，威權的國民黨政權迫害了很多台灣人，不能簡單地視為族群衝突事件，而是一個威權體制下國家暴力導致民主和人權的劫難，是一段台灣歷史的集體創傷。

柯文哲說，每一年舉辦228紀念會的意義，除了向受難者英靈致祭、撫慰受害者及受難者家屬以外，也是大家共同凝視這段歷史的時刻。轉型正義的工作需要持續進行，只有讓真相全面呈現，才能讓人民警醒，也讓當權者和國家機器不再重蹈覆轍。

柯文哲進一步表示，228事件不是只有悲情，也要有積極的意義，那是一段台灣人受到壓迫統治後，勇敢起身爭取自由、民主、平等和人權的時刻，那股反抗威權統治、追求民族自治的決心，是台灣人重要的精神遺產。

柯文哲最後以閩南語表示，紀念228事件應該是台灣人團結的基礎，要繼續為著台灣的民主、自由打拚，一代傳過一代，希望台灣永遠是台灣人的台灣，台灣人要做台灣這片土地的主人、台灣人可以決定自己未來的命運。

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柯文哲在紀念會前接受媒體聯訪，對於紀念會事前因前總統馬英九、副總統賴清德是否出席導致爭議表示，這個社會本來就會有爭執，但他希望大家盡量對話、不要對立，過程也許常常會不如人意，但他會盡力。

至於要如何化解對立，柯文哲說，有溝通還是比較好，不溝通就完全沒機會化解誤會，嘗試了也許無法100%解決問題，但還是有進展，總是會越來越好，所以這社會要慢慢建立溝通文化，就像醫生要治療也要跟病人與家屬溝通一樣。（編輯：張銘坤）1110228

「228事件75週年紀念會」28日在台北市228和平公園紀念碑前廣場舉行，台北市長柯文哲（圖）獻花致意。中央社記者謝佳璋攝 111年2月28日