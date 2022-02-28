赴林家墓園追思 陳菊：228是令人痛心日子

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（中央社記者陳俊華台北28日電）今年是228事件75週年，也是「林宅血案」42週年。監察院長陳菊今天前往林家墓園追思時說，歷史真相無可迴避、生命自由不容侵犯，期待真相與正義早日到來，才能昂首向前，完成轉型正義。

陳菊下午透過臉書發文表示，228是令人痛心的日子。今天她回到宜蘭，前往林家墓園弔念42年前身故的林家阿嬤及林亮均、林亭均；見到林義雄白髮蒼蒼，只覺時光飛逝。

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陳菊說，年年在墓前獻上花、追思逝者，歷史真相無可迴避、生命自由不容侵犯，期待真相與正義早日到來；唯有如此，才能昂首向前，完成轉型正義，讓台灣的民主、自由與人權，更加成熟與進步。

1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均，在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，「林宅血案」迄今仍未破案，案發地點之後成為義光教會。（編輯：林克倫）1110228