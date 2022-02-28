政院：例行盤點防空避難設施 勿不當連結俄烏戰事

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（中央社記者陳俊華台北28日電）行政院發言人羅秉成今天說，政府每年都會依法盤點各地防空避難設施及例行性調查，並在網站公開，屬例行性常態作為，無庸將例行的盤整作為，刻意藉機與俄烏戰事作不當連結。

媒體報導，俄烏戰爭讓台灣人聯想「今日烏克蘭，明日台灣」，事實上台灣也悄悄提高防備，最近中央要求地方開始盤點各地防空洞及避難場所。

羅秉成晚間透過媒體群組表示，行政院已多次強調，台灣與烏克蘭情勢完全不同，台灣不但具有國際地緣政治的「重要性」、地理環境上有200公里海峽區隔的「特殊性」，以及台灣高科技產業位居國際供應鏈舉足輕重的「關鍵性」等顯著差異，兩者在在不能相提並論。

羅秉成說，但卻有人藉機操作所謂「今日烏克蘭，明日台灣」，意圖將烏克蘭形勢與台灣不當連結，擾亂民心士氣，實不可取。

羅秉成表示，為做好充足準備，政府平常就會掌握各種情況，並盤整國家戰備資源，以抵禦境外敵對勢力的恐嚇威脅。

羅秉成指出，至於政府對於防空避難設施，本來就是依民防法、政府資訊公開法、地方制度法及防空疏散避難設施建檔作業要點等規定，進行盤點統計及例行性調查。

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羅秉成說，每年2月初各直轄市、縣市政府警察局也會回報所轄防空避難設施的數量，並在公開網站及內政部警政署app內的「防空疏散避難專區」中向民眾公布，屬例行性常態作為，無庸將例行的盤整作為，刻意藉機與俄烏戰事作不當連結。

羅秉成強調，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌近期已多次要求政府部門，應加強防範境外勢力利用俄烏戰事對台灣進行認知作戰，並應即時澄清意圖影響民心士氣的各種假訊息；呼籲民眾堅定團結，切勿輕信假訊息，更不要轉傳假訊息，共同守護國家主權、人民安全，以及得來不易的民主自由。（編輯：林興盟）1110228