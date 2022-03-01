烏克蘭尚有17位台僑 外交部擬再派撤僑專車

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（中央社記者黃雅詩台北1日電）外交部日前派撤僑專車將18位烏克蘭台僑順利載往波蘭，外交部今天表示，據查目前仍約有17位台僑在烏克蘭，外交部已在統計人數與規劃安全路線，擬派出第二梯次撤僑專車。

至於有烏克蘭台灣留學生在土耳其機場因無法出示PCR陰性證明卡關，外交部解釋，駐波蘭代表處有發給他們「免PCR檢疫證明」，但因情勢多變，登機名單陸續增補，土耳其航空地勤人員認為與先前提供的名單不符，不願放行，駐處已重新核發完整名單並協助聯繫，安排他們搭乘下個航班在3日返台，學生目前在土航貴賓室等候，代表處也跟他們保持聯繫。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，統計已有36位台僑順利撤離烏克蘭，加上最近新增與外館聯繫的幾位台灣民眾，仍有17位台僑在烏克蘭，駐俄羅斯、波蘭等鄰近外館以及基輔台貿中心持續與這些台僑聯繫，設立群組隨時關切台僑人身安全與需求。

歐江安指出，外交部已11度呼籲民眾儘快撤離烏克蘭，或前往烏克蘭西部遠離戰火的區域避險，還沒有跟駐外單位聯繫的旅烏台僑，務請隨時聯繫鄰近外館或基輔台貿中心。

外交部表示，昨天深夜啟運對烏克蘭的人道救援醫療物資，物資飛抵德國法蘭克福機場後，將透過適切路線與管道轉交烏克蘭相關單位，民間很多團體詢問是否也能籌組慈善專戶或捐款，外交部已有研議，將由立法院宣布民眾如何捐助烏克蘭的資訊。

媒體提問外交部是否呼籲台僑撤離俄羅斯，歐江安表示，外交部目前尚未收到俄羅斯僑胞想要離開的需求，也尚未有俄羅斯台僑向駐處表達有立即人身安全危險，外交部會隨時觀察局勢、妥適因應。（編輯：張均懋）1110301