傅崐萁批防衛出一張嘴 蘇貞昌拍桌嗆投降主義可恥

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立委傅崐萁（左）1日在立法院會質詢，指行政院長蘇貞昌（右）答詢防禦台灣作為是出一張嘴，引發兩人交火。（圖取自國會頻道YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北1日電）立委傅崐萁今天在立法院會質詢，指行政院長蘇貞昌答詢防禦台灣作為是出一張嘴，引發兩人交火。蘇貞昌拍桌痛批傅崐萁是替中共宣傳，投降主義最可恥；傅崐萁則嗆，蘇貞昌投降要第一個槍斃。

面對國民黨立委曾銘宗質詢時，蘇貞昌說，外界比擬烏克蘭是台灣「不倫不類」；烏克蘭79歲老阿嬤拿著木槍硬起來防衛，老爺爺進入軍營報到，連體育明星都回國保家衛國，比賽的選美皇后都穿上軍裝，讓世界感動。

蘇貞昌說，現在很多國家把飛彈送往烏克蘭，這就是他過去說的「哪怕剩一支掃帚我都跟你對抗」，只要展現團結與不容侵略的決心，全世界都會來幫忙。

立法院會今天請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關日本福島及周邊食品輸入管制措施及台灣因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告並備質詢。

國民黨立委傅崐萁、林思銘、葉毓蘭今天下午聯合質詢，傅崐萁詢問，若兩岸發生戰爭，台灣要如何防禦。

蘇貞昌說，政府對於來犯敵人，不論如何來犯，都會禦敵、抗敵，國防部有完整縝密規劃。傅崐萁則回應，現在是出一張嘴防衛台灣。

此話一出引發蘇貞昌勃然大怒表示，他在回答質詢，什麼叫出一張嘴，並批評傅崐萁也是出一張嘴。

傅崐萁指出，美國總統拜登表示不會對烏俄戰爭出兵，而台灣以愛國者三型飛彈防禦中共的東風系列飛彈，但連美國用薩德系統都攔不住，他認為應務實看待如何防衛台灣，不要再用話術欺騙民眾。

蘇貞昌聽完後表示，絕不用話術欺騙，像傅崐萁這樣長敵人威風，減自己志氣，像烏克蘭老太太還拿木槍準備，但傅崐萁卻替中共宣傳。

蘇貞昌拍桌痛批，像傅崐萁不為台灣講話，為中國講話的投降主義最可恥。

蘇貞昌也指著傅崐萁說，講話的口氣跟中國國台辦的口氣與邏輯好像，國民黨被傅崐萁加入，離主流民意越來越遠。

傅崐萁則反嗆，如果蘇貞昌投降，要第一個槍斃。蘇貞昌則回擊，指傅崐萁是要替中共執行。

此外，在烏克蘭危機引起台海情勢聯想之際，美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的跨黨派資深代表團，今天下午搭專機抵松山機場。

國民黨立委林思銘質詢時表示，是否請蘇貞昌跟代表團成員說，如果中共武力犯台，美國願不願意出兵保護、支援台灣；蘇貞昌表示，「明天他們會來看我，我們會有深度的討論」。

另外，國民黨立委葉毓蘭質詢時說，她愛護中華民國，絕對不會讓台灣人丟臉，只要敵人犯台，老娘也拚出去；蘇貞昌回應，就是這樣，「你還不老啦」。（編輯：蘇龍麒）1110301