美國跨黨派代表團訪台 6架共機同日擾台

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（中央社記者游凱翔台北1日電）正值美國跨黨派資深代表團訪台，空軍今天發布共機動態，6架共機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中1架運8反潛機深入台灣南方及東南空域；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

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正值美國總統拜登（Joe Biden）指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的跨黨派資深代表團訪台，空軍晚上7時45分發布共機動態，6架共機（1架空警500預警機、1架運8遠干機、2架殲16戰機、1架直9反潛直升機、1架運8反潛機）侵擾台灣西南ADIZ，其中1架運8反潛機深入台灣南方及東南空域。

國防部統計，110年10月4日共56架次共機擾台，是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；今年1月23日有39架次共機擾台，則是今年以來數量最多的一次。（編輯：楊凱翔）1110301