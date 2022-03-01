更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

美國跨黨派代表團訪台 6架共機同日擾台

2022/3/1 20:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北1日電）正值美國跨黨派資深代表團訪台，空軍今天發布共機動態，6架共機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中1架運8反潛機深入台灣南方及東南空域；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

正值美國總統拜登（Joe Biden）指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率領的跨黨派資深代表團訪台，空軍晚上7時45分發布共機動態，6架共機（1架空警500預警機、1架運8遠干機、2架殲16戰機、1架直9反潛直升機、1架運8反潛機）侵擾台灣西南ADIZ，其中1架運8反潛機深入台灣南方及東南空域。

國防部統計，110年10月4日共56架次共機擾台，是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；今年1月23日有39架次共機擾台，則是今年以來數量最多的一次。（編輯：楊凱翔）1110301

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族