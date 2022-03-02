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美跨黨派訪團抵國防部 會晤邱國正

2022/3/2 16:31（3/2 17:06 更新）
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美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，訪團車隊2日下午3時50分抵國防部。中央社記者游凱翔攝 111年3月2日
美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，訪團車隊2日下午3時50分抵國防部。中央社記者游凱翔攝 111年3月2日
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（中央社記者游凱翔台北2日電）美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，訪團今天下午3時50分抵國防部，由部長邱國正、國防部情報次長室次長顏有賢少將等人接待。

美國總統拜登指派跨黨派資深代表團昨天抵台，今天上午拜會總統蔡英文，訪團下午赴行政院與院長蘇貞昌會面，會面行程結束後，轉往國防部。

訪團車隊下午3時50分進入國防部大門，邱國正、國防部長政務辦公室主任王紹華中將、國防部情報次長室次長顏有賢少將在門口接待。對於會談內容，軍方不進一步評論。

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美國跨黨派資深代表團成員包括，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）、前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）去年4月、美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）去年11月以美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）去年11月分別率團訪台時，也都曾前往拜會邱國正。（編輯：謝佳珍）1110302

美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，訪團車隊2日下午抵國防部，部長邱國正（左2）親自接待。中央社記者游凱翔攝 111年3月2日
美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，訪團車隊2日下午抵國防部，部長邱國正（左2）親自接待。中央社記者游凱翔攝 111年3月2日
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