吳釗燮款宴美跨黨派訪團 討論台美雙邊合作
2022/3/2 19:25（3/2 21:10 更新）
外交部長吳釗燮設宴款待美跨黨派資深代表團，就台美合作與台灣的國際空間進行討論。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）
（中央社記者王慶剛台北2日電）美國跨黨派資深代表團今天中午接受外交部長吳釗燮款宴，雙方就國際安全、台美合作、氣候變遷等議題交換意見，期望持續深化雙邊友誼。
外交部今天在臉書發文表示，美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團訪問台灣，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係的堅若磐石。外交部長吳釗燮今天中午款宴訪賓，雙邊針對國際與區域安全情勢、台美合作與台灣的國際空間、能源與氣候變遷等全球議題等交換意見，持續深化雙邊友誼。
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美國訪團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領，訪團成員包括：前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。
訪團搭乘行政專機於昨天下午抵台，由吳釗燮接機。訪團今天上午前往總統府拜會總統蔡英文與副總統賴清德，下午則分別拜會行政院長蘇貞昌與國防部長邱國正，晚上則將由蔡總統設宴款待。（編輯：蘇志宗）1110302
美跨黨派資深代表團成員會晤外交部長吳釗燮（中），就雙方合作關係進行深入討論。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）
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