政院提台鐵公司化修法 1484億短期債務政府基金承接

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（中央社記者賴于榛台北3日電）行政院會今天通過台鐵公司化相關修法草案，草案規範台鐵公司由政府獨資經營，設立基金承接台鐵現行的短期債務新台幣1484億元，並規範不得因公司成立而裁員。

行政院會今天通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，將送立法院審議。

草案規範，台鐵公司由政府獨資經營、企業化經營；台鐵公司營業所需資產，由政府提供，包含草案規定，政府應移撥台灣鐵路管理局及所屬機構經管的適足資產，由交通部設立基金，處理原機構既存的短期債務。

草案規定，條例施行前原機構現職人員，除具交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依其個人意願協助安置轉調其他機關、機構外，其餘人員均轉調台鐵公司，不得因公司成立而裁員。

交通部次長胡湘麟出席行政院會後記者會時指出，台鐵過往受到行政法規束縛，營運自主空間有限，難以因應外界劇烈環境變化，走向公司化後，增加組織運作效能，營運安全處就能配合設置，可加速系統改善升級。

胡湘麟說，考量台鐵負債，並衡量體制與政府財政負擔後，因此對台鐵影響較大的既存短期債務，由政府以基金承接，後三項則對台鐵財務營運影響較小。

台鐵局長杜微出席行政院會後記者會時說，統計自去年底，台鐵負債為4208.01億元，細部來看分為4部分，第一，既存短期債務共有1484.47億元，未來將由交通部設立基金全部承接，包含舉債產生的相關利息，由交通部編列預算補助基金。

第二，杜微指出，台鐵應付的長期舊制退撫金負債，也就是尚未支付的員工舊制退撫金達654.08億元，雖為公司承接，但由交通部逐年編列預算支應。

第三項，杜微說，遞延負債也就是工程完工撥入台鐵營運使用財產達1909.74億元，這非屬實質負債，將由政府或公司承接，若為公司承接，將每年認列政府補助收入；另外，台鐵因為營運需求必要支出，尚未支付予廠商的貨款等為159.72億元，將循一般支付程序處理。（編輯：蘇龍麒）1110303