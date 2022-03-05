國會新園區願景論壇 打造名副其實的民主殿堂

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中華民國都市設計學會舉辦「2022國會新園區願景論壇」，5日在實踐大學登場，現場邀請專家學者與會，針對國會殿堂建築提出相關建言，期許打造名副其實的民主殿堂。（中華民國都市設計學會提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年3月5日

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）台灣民主成就有目共睹，但象徵民主殿堂的立法院建物卻老舊不堪，由中華民國都市設計學會舉辦的「2022國會新園區願景論壇」今天在實踐大學舉行，立法院長游錫堃應邀致詞，專家學者也提出建言，期許打造名副其實的民主殿堂。

中華民國都市設計學會理事長梁豫漳指出，國會是民主法制精神的重要象徵，更是民主國家最高民意機關，在民主發展歷程中具有極為重要的地位，但現今立法院的環境空間，因陋就簡，很多困境有待解決。台灣最高民意殿堂該如何體現永續特色及功能，完整反應國家體制及國會實際運作的需求，亟需社會關注和思考。

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「國會新園區願景論壇」預定進行兩天，論壇將匯集專業討論、發想文件與競圖設計方案，提供未來立法院遷建相關決策參考，首日議程包括總統府資政蕭新煌發表「從民主抗爭過程談國會新園區的政治空間意義」、國策顧問顧忠華「從文化主體性談國會新園區之視野」、社會學家李明璁「神聖與世俗的民主共同體與新國會園區的願景」、建築學者曾旭正「從公民參與想像國會新願景」等專題。會後由實踐大學建築設計學系主任王俊雄主持綜合討論，與談人包括蕭新煌、顧忠華、李明璁、曾旭正、黃聲遠等人。

明日的論壇將由林靜娟、林芳慧、曾梓峰、龔書章 、邱文傑、郭城孟等人發表專題演講。（編輯：屈享平）1110305