國合會獎助計畫決賽 4企業援助友邦創意獲獎

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2021國合會發展x創新x永續實驗競賽－影響力先行者計畫舉行頒獎典禮，3個企業獲得決選獎助，1個企業獲得評審特別獎。（國合會提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年3月5日

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）國合會影響力先行者計畫今天舉辦決賽與頒獎典禮，凌網科技、DOMI、傑恩咖啡分別以在台灣友邦貝里斯、巴拉圭、宏都拉斯提出的合作計畫獲獎，沃畝以在貝里斯的合作計畫獲得評審特別獎。

國合會將提供落地執行獎金，協助這4組獲獎團隊在今年底前將創新援外計畫在友邦落地。

「2021國合會發展x創新x永續實驗競賽-影響力先行者計畫Impact Frontier Lab」決賽暨頒獎典禮今天在松山文創園區舉行，由國際合作發展基金會秘書長項恬毅、外交部國際合作及經濟事務司長蔡允中、台灣微軟副總經理於慧堅共同頒發首屆影響力先行者獎給獲獎團隊。

國合會表示，本次計畫共有10組企業組織入選，各企業都以特有的專業技術及服務，搭配等額配對資金投入，與國合會共同開創全新夥伴關係，一起努力深入友邦，展現台灣作為世界公民的責任。

項恬毅致詞指出，10組參賽團隊從入圍到決賽，歷經3個月努力，提案內容充分展現各自創意，及在友邦落地執行的可行性，都是值得肯定的援外先行者，此次決賽還特別搭配民眾參與的線上投票機制，將成為國合會推動公、私、民間夥伴關係的最佳案例。

國合會表示，今天下午經過6小時馬拉松審查，評審委員們依據開創性、效益、可行性等標準給分，搭配民眾人氣票選分數，最後由凌網科技的「貝里斯村村GO （MYOOL-GO）」、DOMI的「巴拉圭Power to Change 點亮無窮希望計畫」，以及傑恩咖啡的「宏都拉斯- Just Go Origin 從產地起跑計畫」獲首屆影響力先行者獎。

另外，由於今天10組團隊表現相當亮眼，評審團加碼頒發評審特別獎給沃畝的計畫，讓他們在貝里斯的計畫得以加速實現。

國合會表示，伴隨科技進步及因應疫情限制，國合會將持續突破自我，為台灣建立實質參與援外工作的多元管道，藉由廣納各界力量，為友邦帶來更具發展性的質變。（編輯：張均懋）1110305