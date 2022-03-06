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謝立功對賴香伶 民眾黨桃園市長初選投票3/6開跑

2022/3/6 11:18
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（中央社記者陳俊華台北6日電）民眾黨桃園市長初選由民眾黨秘書長謝立功對上立委賴香伶，今、明兩天進行黨員投票。兩人為爭取黨員支持，一早就在臉書發文拉票，希望桃園黨員一起參加投票初選。

台灣民眾黨日前開放海選2022桃園市長，由於秘書長謝立功、立委賴香伶協調不成，中央委員會決議舉辦黨內初選，預計6日、7日先進行黨員投票，並擇日舉辦全民調，最快3月中旬決定人選。

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賴香伶、謝立功今天上午分別在臉書發文拉票，呼籲黨員下載台灣民眾黨的APP（TPP APP）投票；只要2月28日前完成繳費的桃園黨員就有投票資格，希望大家一起參加黨員投票初選。

民眾黨2月舉行的中央委員會議決議，由於謝立功與賴香伶都表達當仁不讓，堅決參選桃園市長，最後決議要以初選民調決定勝出，初選分為30%黨員投票、70%全民調，黨員投票日期為3月6日、7日。（編輯：林淑媛）1110306

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