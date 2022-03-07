烏克蘭捐款專戶累計3.3億 最大筆為企業捐千萬

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（中央社記者陳俊華台北7日電）財團法人賑災基金會今天指出，賑濟烏克蘭專戶截至今天下午5時，已達新台幣3.3億元，其中實體帳戶捐贈2億4804萬元、線上多元支付平台有8324萬元，最大筆為企業捐款1000萬元。

俄烏戰事未歇，外交部2日透過財團法人賑災基金會開立烏克蘭捐款專戶，將募款至4月1日止。

賑災基金會統計，截至7日下午5時，累計共3億3128萬元，投入捐款達6萬2177人次，其中實體匯款總額2億4804萬元、線上刷卡累計8324萬元。今天最大筆捐款金額為1000萬元，來自企業捐款。

賑災基金會指出，外交部長吳釗燮下午在國際記者會中宣布，將從烏克蘭賑災專戶提撥第一筆1億元款項，交給波蘭政府指定的賑濟烏克蘭難民專責單位，幫助流離失所的烏克蘭人共度難關。

賑災基金會說，這是一項不分國界，人同此心的救援行動，這次捐款將交由外交部統籌協調，與相關國家及組織合作，共同執行對烏克蘭的人道援助工作。

賑災基金會表示，賑濟專戶只收受現金捐款，日前外交部發起「募集民間愛心物資援助烏克蘭難民」活動，共計20類物品及14類藥品，歡迎民眾共襄善舉。（編輯：林興盟）1110307