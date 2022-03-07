馬英九批強辯停電非缺電 綠：混淆視聽

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（中央社記者葉素萍台北7日電）前總統馬英九指3月3日大停電，蔡政府還在說謊，強辯停電並非缺電，民進黨發言人謝佩芬今天說，馬英九將停電與缺電混為一談，企圖掩飾馬政府時期對電網投資逐年減少，導致輸變電設備老化。

馬英九今天在臉書發文表示，蔡總統上任後，台灣已出現多次大規模停電；其中最嚴重的4次，2017年8月15日、2021年5月13日、2021年5月17日，和上週剛發生的3月3日大停電，造成企業損失慘重，人民生活極為不便。

馬英九說，令人痛心的是，蔡政府還在說謊，強辯停電並非缺電，只是電廠「人為失誤」而已。台電公司所提的補償方案，是工業跟家庭用電打95折，超過6小時打9折。電費打9折能彌補停電造成的損失嗎？台電董事長和總經理為此請辭，但督導台電的經濟部長還是屹立不搖。大停電完全是政策問題，不是董事長或總經理、一個部長或院長下台就可解決。

馬英九認為，台灣的缺電問題，不是「人」的問題，而是政策錯誤問題。如果錯誤的能源政策不變，官員下台再多，也救不了台灣的缺電。

謝佩芬傍晚透過新聞稿呼籲馬英九與國民黨人士，勿利用電力議題進行政治操作、混淆視聽，或企圖讓被公投民意否決的危險核四復辟。

謝佩芬指出，電力供給除了「發電」充足穩定外，穩健的電力「輸送」也極為重要。她舉例，電網就像車道，用電增加就像車流量變大，但車道還是原來的大小，就顯得太窄，萬一有檢修，就會不敷使用。導致停電的原因，絕非是國民黨與馬英九一直恐嚇人民的「缺電」。

謝佩芬進一步說，電網興建需要長期規劃，但馬英九執政時期對電網投資逐年減少，電網建設預算在2010年電網建設經費仍有295億元，但逐年衰減到2016年竟只剩135億元，輸變電設備汰舊換新投資顯然不足。

謝佩芬表示，這次全台停電凸顯了「電力輸送網路」以及「基礎設施韌性不足」等問題，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都對此向民眾表達歉意，並要求經濟部對現有電網進行總體檢，以及督導台電檢討保護系統啟動機制與人員訓練。（編輯：謝佳珍）1110307