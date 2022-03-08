外交部捐贈聖露西亞與聖文森各1萬劑AZ疫苗

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）為實踐「台灣幫忙」精神，外交部宣布已捐贈加勒比海友邦聖露西亞及聖文森國各1萬劑AstraZeneca （AZ）疫苗，兩友邦政府均肯定並感謝台灣政府協助對抗疫情。

外交部表示，該批疫苗已分別於3月3日由駐聖露西亞大使陳家彥與露國衛福部部長熊包提斯（Moses Jn. Baptiste），以及3月7日由駐聖文森國大使藍夏禮與聖國衛生部部長卜瑞斯（St. Clair Prince）辦理疫苗贈交儀式。陳家彥及藍夏禮分別向兩友邦政府及人民傳達台灣合作抗疫的善意。

外交部指出，COVID-19疫情自109年爆發迄今，全球疫情仍然嚴峻，露國及聖國政府持續呼籲民眾接種疫苗。為持續與友邦共同對抗疫情，台灣盤點國內疫苗存量，在瞭解友邦實際需求後辦理疫苗捐贈。

外交部指出，聖露西亞及聖文森國是台灣加勒比海的重要友邦，雙邊合作密切。面對全球疫情蔓延，外交部在維護國人健康權益的前提下，秉持同舟共濟的精神，與友邦及國際社會共同對抗疫情，協助維護友邦人民的生命安全。（編輯：趙蔚蘭）1110308