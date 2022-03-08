烏克蘭危機引關注 外交部社群漲粉逾10倍

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）烏克蘭危機引發民眾高度關注，外交部社群網站推特（Twitter）、臉書（Facebook）也「漲粉」。外交部國際傳播司司長徐詠梅今天表示，外交部推特與臉書近期的追蹤人數增加了10幾倍。

外交部今天舉行例行記者會，徐詠梅說，外交部在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發後，共發了10則推文，其中4則是部長吳釗燮發的，10則推文曝光量達580萬人次，共有超過7.4萬人按讚，約16.5萬人轉傳，外交部在烏克蘭戰爭後發出的11則臉書，也觸及超過280萬人次。

徐詠梅說，外交部在社群網站發布的內容包括譴責俄羅斯出兵烏克蘭、台灣參與國際制裁行動、政府對烏克蘭撤僑進度、台灣援贈烏克蘭物資，以及台灣用點燈等方式支持烏克蘭等。

徐詠梅說，外交部烏克蘭相關貼文獲得廣大迴響的另一證明，是外交部臉書與推特的新增追蹤人數增加10幾倍，尤其推特新增的跟隨者從平常一週約1000人，大增到一週1.2萬多人，外交部將繼續善用新媒體平台，宣傳台灣民主價值與反對認知作戰。

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吳釗燮在4篇推文中皆凸顯台灣與中國有強烈對比。吳釗燮6日推文指出，當中國持續跟俄羅斯聯手，台灣已準備好採取下一步幫助烏克蘭，台灣將捐款幫助烏克蘭難民，他聽到台灣人正大聲疾呼「我們想要幫忙」，他對此的回應是「你們的援助將很快被送達需要者手中」。

吳釗燮在1日推文指出，台灣藉著援助烏克蘭27噸醫療物資，表達與烏克蘭站在一起的決心，當中國選擇與俄羅斯成為「無限聯盟」（unlimited alliance），台灣站在民主自由陣線，攜手打擊威權主義擴張，「我有信心，民主必將占上風！」（編輯：趙蔚蘭）1110308