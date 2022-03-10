111年高普考7/15起登場 暫定需用名額1642名

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（中央社記者陳俊華台北10日電）考試院會今天通過，111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試，定於111年7月15日到7月19日舉行；高考暫定需用名額1138名、普考暫定需用名額504名，合計1642名。

考試院透過新聞稿指出，111年公務人員高等考試三級考試暨普通考試分設台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等13考區舉行。另高等考試三級考試客家事務行政、公職護理師、公職諮商心理師、公職食品技師、公職醫事檢驗師、公職藥師類科及普通考試客家事務行政類科第二試（口試）僅設台北考區。

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考試院表示，高等考試三級考試設一般行政等89類科，暫定需用名額1138名，普通考試設一般行政等52類科，暫定需用名額504名，合計1642名。

考試院說，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等事項，分別依照公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則、公務人員考試總成績計算規則等相關法規辦理，相關規定將載明於應考須知，各類科需用名額情形，將公告在考選部網站。（編輯：趙蔚蘭）1110310