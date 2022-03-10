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首頁 / 政治

國造飛彈大規模量產 中科院無限高射擊引聯想

2022/3/10 14:20
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（中央社記者游凱翔台北10日電）為因應共軍威脅，國防部啟動各型飛彈的量產計畫，根據中科院近日公布的射擊通報顯示，3月24日、25日、28日、29日，將在東部九鵬基地實施最大彈道高度「無限高」實彈射擊，至於彈種，中科院不評論。

根據國防部日前送交立法院的「國防部應定期提交計畫各項完成計畫與困境」的書面報告中，披露國造各型飛彈將量產，包括陸射/海射型劍二飛彈系統、天弓三型防空飛彈、雄三超音速反艦飛彈、雄二與雄昇飛彈、萬劍彈等，以因應共軍威脅。

其中最受矚目，則是傳最大射程達400公里的雄三反艦飛彈，以及傳言射程達1200公里的雄昇飛彈系統，還有增程天弓三型飛彈。

根據國家中山科學研究院近日公布的射擊通報，3月24日、25日、28日、29日，將在東部九鵬基地實施最大彈道高度「無限高」實彈射擊，射擊時間為晚上7時40分至晚上9時10分。

正值飛彈量產之際，中科院此射擊通報引起聯想，但對於實彈射擊的項目及彈種，中科院對此不評論。（編輯：蘇志宗）1110310

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