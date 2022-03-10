荷媒刊陳欣新投書 台灣聲援烏克蘭不向北京屈服

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電）駐荷蘭代表陳欣新投書荷媒說明台灣人民聲援烏克蘭，台灣外交部設立援助基金一週內籌募逾1000萬美元捐款；另針對許多媒體提到烏克蘭和台灣相似之處，她強調台灣不會屈服於北京。

駐荷蘭代表處今天表示，荷蘭主流媒體「民眾報」（ De Volkskrant）今天以「台灣決心捍衛自已」為題，刊登陳欣新有關台灣聲援烏克蘭的投書。

陳欣新先稱譽荷蘭各界近日為烏克蘭募款活動的巨大成功，為烏國難民募集超過1億歐元捐款，反映了荷蘭民眾和烏克蘭齊心團結和慷慨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說明，台灣人民對烏克蘭所遭受苦難也感同身受，外交部特別設立一個援助基金，在一週內籌募到超過1000萬美元捐款，且除了救災資金外，台灣也運送27噸醫療物資到波蘭，將提供給在當地收容的烏克蘭難民。

陳欣新表示，當烏克蘭人民正以大無畏勇氣捍衛民主之際，自由世界與他們併肩一起並仗義相助至關重要。此外針對許多媒體比較烏克蘭和台灣相似之處，她強調，可以確定的是，台灣決心自衛，不會屈服於北京壓力。（編輯：黃自強）1110310