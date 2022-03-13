基隆11名議員提案 推地方公投年齡下修至18歲

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市公民投票自治條例至今未跟進母法「公民投票法」修法，11名基隆市議員共同提案推動跟進母法，將基市公投自治條例投票權從20歲下修至18歲，盼讓基隆市擺脫「鳥籠公投」。

這項提案由基隆市議員王醒之、江鑒育、呂美玲、宋瑋莉、俞叁發、張耿輝、張淵翔、莊錦田、莊榮欽、陳薇仲、楊秀玉等共11名議員跨黨派共同提案，基隆市議會明天將召開聯席審查會，提案排在第1審查會第15案審查。

11名市議員今天共同發布新聞稿表示，基隆市公民投票自治條例於2014年發布至今未跟進「公民投票法」母法修法，仍存在提案連署門檻過高、投票年齡未隨母法下修至18歲與設有審議委員會等問題，等於徒具條文、卻無法讓市民有效實踐的「地方版鳥籠公投」。

王醒之指出，基隆市在這個議題上不該敬陪各縣市末座，若基隆市的公投自治條例能盡速符合公投母法精神，不只是跟上民主城市的典範，還能與更多市民共同投入基隆的改變，提出自己想要的未來。

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陳薇仲說，若市府、甚至是市議會對基隆市公投條例毫無作為，等於奪走人民的權力，讓市民只能被動地等待市府提出好的政策，或苦苦拜託本該是公僕的議員，要「還權於民」讓市民一起提出基隆市的擘劃，才能推動基隆更好、更進步。

莊錦田表示，「公民投票法」修法後，中央選舉委員會曾發文建議基隆市政府、基隆市議會盡速針對基隆市公投自治條例進行修訂，但都未見市府提出，基隆應快點跟上其他縣市的腳步。（編輯：戴光育）1110313