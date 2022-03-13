湯德章殉難日 賴清德：銘記前人正義與勇氣

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（中央社記者葉素萍台北13日電）副總統賴清德說，3月13日是台南市正義與勇氣紀念日，也是228事件受難者湯德章律師的殉難日；他呼籲，在湯德章逝世75週年的今天，銘記前人的正義與勇氣，共同守護民主成果。

「你會願意為了保護所愛的土地，付出多少代價？」賴副總統今天透過臉書指出，3月13日，是台南市正義與勇氣紀念日，也是湯德章的殉難日。

他說，或許有很多年輕朋友不熟悉湯德章，湯德章是威權政府眼中的叛亂暴徒，卻也是台南人的救命英雄。歷經無數痛苦的刑求，最後更被判處槍決，即便如此，仍然堅守信念，臨刑前喊出「台灣人，萬歲！」後慷慨赴義。

賴副總統表示，228事件發生時，湯德章因擔任「228事件處理委員會台南分會治安組」組長，而遭到威權政府嚴刑逼供，為了保護參與治安工作的學生及台籍菁英，湯德章不願交出被認定為判亂者的名單，讓許多的台南家庭免於威權迫害。

賴副總統說，他在2014年台南市長任內，將湯德章殉難日（3月13日）訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，紀念湯德章的精神，更向在那個年代裡，每位追求正義、維護和平挺身犧牲的人們致敬。

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賴副總統表示，過去，湯德章的名字是無法言喻的傷痛，如今，湯德章的行刑地點已是紀念公園，周邊的台灣文學館、司法博物館、台南公會堂、吳園藝文中心、氣象博物館，成為了地方重要的人文景點。前人追求民主的犧牲奉獻，成就了現代的幸福生活，更為城市的美留下底蘊。

賴副總統指出，在湯德章逝世75週年的今天，會銘記為自由民主奉獻生命的前人，守護得來不易的民主成果，在台灣這塊土地上，一起和諧攜手邁向更團結的未來。（編輯：蘇志宗）1110313