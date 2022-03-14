幻象失事墜海 13架次共機白天擾台西南ADIZ

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（中央社記者游凱翔台北14日電）空軍今天晚上發布共機動態，13架共機（1架運8遠干機、5架殲16戰機、7架殲10戰機）白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

新竹空軍基地1架幻象2000戰機（機號2017），上午在台東外海失事，所幸飛官黃重凱中校成功跳傘，送醫檢查後無礙；不過，外傳這架幻象失事前在執行驅離共機任務，空軍下午澄清，今天任務並不是針對共機，而是執行一般例行性戰訓任務。

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國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。今天則有13架共機（1架運8遠干機、5架殲16戰機、7架殲10戰機）白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。

國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日56架次，也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另根據國防部統計，今年1月23日有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：林克倫）1110314

（圖取自國防部網頁mnd.gov.tw）